فريق إنجليزي كلمة السر في وصول خليفة كارلو أنشيلوتي لريال مدريد

من برايتون لآرسنال حتى الوصول إلى ريال مدريد

سيتعين على ريال مدريد الوصول إلى خليفة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي عبر سلسلة من التبديلات؛ فمصيره مرتبط بإيطالي آخر هو روبرتو دي زيربي مدرب برايتون الذي في يده إطلاق سراح مدرب آخر قد يحل مكان كارلو.

وذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن نادي آرسنال ينظر إلى الإيطالي روبرتو دي زيربي مدرب برايتون على أنه خليفة محتمل لمدربهم الإسباني ميكيل أرتيتا الذي قد يعيد الدوري للفريق اللندني متصدر الترتيب بعد غياب 19 سنة.

وتواصلت إدارة آرسنال بحسب الصحيفة مع وكيل دي زيربي لمعرفة رأيه في ذلك؛ فما علاقة ريال مدريد بذلك؟

ريال مدريد هو الآخر يبدو مدربه كارلو أنشيلوتي قريبًا من تدريب منتخب البرازيل، مع ظهور عدد من الأسماء المرتبطة بتدريب الفريق الإسباني.

من بين الأسماء المطروحة على ريال مدريد اسم ميكيل أرتيتا، خريج أكاديمية "لا ماسيا"- كما ذكرت ريمونتادا بلانكا.

مصير آرتيتا المرتبط بعقد مع آرسنال حتى 2025، وانتقاله لريال مدريد مرتبط كذلك بدفع آرسنال مبلغ 10 ملايين يورو للتعاقد مع دي زيربي الذي لن يكون متاحًا خلال الموسم وفقط في الصيف.

إذًا خلافة أرتيتا لأنشيلوتي ستمر ربما عبر برايتون.