فريق العام يقترب من الاكتمال في EA FC 25.. شارك بالتصويت واختر الأفضل

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ينتظر عشاق لعبة EA Sports FC الحدث السنوي الأشهر (فريق العام TOTY)، لاختيار أفضل تشكيلة في العام التقويمي السابق لنمط Ultimate Team، والآن أصبح التصويت متاحًا في EA FC 25.

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ويمكن لجميع عشاق اللعبة الأشهر في عالم كرة القدم التصويت (من هنا)

ولا يزال التصويت جاريًا حتى الساعة 10:59 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة يوم 13 يناير/ كانون الثاني 2025، على أن يتم تحديد فريق العام النهائي من خلال الجمع بين أصوات المجتمع وEA.

ومع انطلاق مرحلة التصويت في السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي، تم الكشف عن قوائم اللاعبين واللاعبات المتاحين للتصويت، وتقسيمها إلى فئات: حراس المرمى، والمدافعين، ولاعبي الوسط، والمهاجمين.

وكان أبرز المرشحين في قائمة حراس المرمى، الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا، إلى جانب الإيطالي جيانلويجي دوناروما من باريس سان جيرمان، والإسباني أوناي سيمون من أتلتيك بيلباو.

وفي قائمة المدافعين برز كل من، يوشكو جفارديول وروبن دياش من مانشستر سيتي، وأنتوني روديجر وداني كارفابال من ريال مدريد، وفيرجيل فان دايك وألكسندر أرنولد من ليفربول، وماركينيوس، وويليام ساليبا، وغيرهم من صفوة مدافعي العالم.

فيما ضمت قائمة المرشحين في وسط الملعب، الإسباني رودري الحاصل على جائزة الكرة الذهبية للعام الماضي، إلى جانب مجموعة من أفضل لاعبي الوسط في العالم، مثل كول بالمر وبرونو فيرنانديش وجمال موسيالا وجود بيلينجهام وبيدري، وغيرهم.

بينما يتصدر كل من إيرلينج هالاند ومحمد صلاح وفينيسيوس جونيور وكيليان مبابي ولامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي، قائمة كبيرة من أفضل مهاجمي العالم.

ولا يوجد حتى الآن، أي موعد رسمي لإطلاق بطاقات TOTY في EA FC 25، لكن من المتوقع أن يبدأ الحدث، الجمعة 17 يناير/ كانون الثاني الحالي، استنادًا إلى ما جرى في السنوات السابقة، حيث تستمر عملية التصويت، قرابة الأسبوع.