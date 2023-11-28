"فريق الأحلام" .. بايرن ميونخ يحسم مصير نوير بشكل رسمي!

رحلة طويلة للحارس المخضرم

بعد سلسلة من الجدل قرر نادي بايرن ميونخ الألماني، إغلاق الباب تمامًا أمام التكهنات حول مستقبل الحارس المخضرم مانويل نوير.

الحارس المخضرم البالغ من العمر 37 سنة عاش فترة من التخبط مؤخرًا بسبب الإصابات وتوتر علاقته بيوليان ناجلسمان مدرب الفريق السابق، ولكن إدارة البافاري قررت إصلاح كل شيء.

وجاء ذلك بعدما أعلن بايرن عبر موقعه الرسمي عن التجديد لنوير حتى 30 يونيو 2025، ونفس الأمر بالنسبة للحارس الثاني سفين أولرايش البالغ من العمر 35 سنة.

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جان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن قال عن نوير وأولرايش:"هما ببساطة فريق الأحلام بالنسبة لنا، هما يحفزان بعضهما البعض ويجسدان قيم بايرن ميونخ، لذلك يسعدنا استمرار هذا المزيج بالنادي".

وأما نوير فقد قال:"أنا سعيد بالبقاء في بايرن ميونخ لعام آخر، بعد إصابتي الطويلة نجحت في العودة بكامل طاقتي، أنا متأكد من قدرتنا على تحقيق أهدافنا الكبيرة في السنوات المقبلة بفضل دعم الجماهير".

يذكر أن نوير انضم لبايرن قادمًا من شالكه في عام 2011، ويقود الفريق منذ عام 2017 وحصل على العديد من البطولات أبرزها دوري أبطال أوروبا و11 لقبًا بالدوري الألماني.