"فريقهم منظم ولدينا رونالدو".. إنذار شديد من سولشاير لفياريال!

مدرب مانشستر يونايتد تحدث عن مباراة فريقه في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا ضد فياريال...

أصدر مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير إنذارًا شديد اللهجة لفياريال قبل مباراة يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

يتواجه اليونايتد والغواصات الصفراء على ملعب أولد ترافورد مساء الأربعاء بعد أشهر فقط من نهائي الدوري الأوروبي الذي جمع بينهما، عندما حمل أوناي إيمري الكأس بركلات الترجيح.

بداية فريق سولشاير في دوري أبطال أوروبا كانت سيئة، حيث خسر من نادي يونج بويز منذ حوالي أسبوعين.

في نفس الجولة، خرج فياريال بالتعادل على أرضه مع أتالانتا، وبالتالي فإن الضغط على أصحاب الأرض سيكون كبيرًا في هذه المباراة.

رغم ذلك، يدرك سولشاير جيدًا الصعوبات التي قد يواجهها فريقه ضد نادي فياريال المنظم جدًا.

وقال في مؤتمره الصحفي قبل المباراة: "ما علمناه عن فياريال ... بالطبع، جمعنا نهائي ضدهم لا نتذكره بكثير من الفخر".

وتابع: "كل مباراة ضدهم (في الماضي) انتهت بالتعادل، 0-0 ، 0-0 ، 0-0 ، 0-0 ثم 1-1 وركلات الترجيح".

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المدرب النرويجي واصل: "لديهم بعض اللاعبين الجيدين على الصعيد الفردي. من الناحية التكتيكية والفنية هم جيدون جدًا. فريقهم منظم ومن الصعب الضغط عليهم، لكنني أعتقد أننا فعلنا ذلك بشكل جيد ضدهم في النهائي.

وأوضح: "من الصعب خلق الفرص أمامهم، وعلينا أن نكون أفضل ضدهم لخلق الفرص".

ومع ذلك، أرسل سولشاير تحذيرًا إلى فياريال بشأن نجمه كريستيانو رونالدو، الذي يمتلك سجلاً جيدًا ضد الغواصات الصفراء منذ أن كان في ريال مدريد.

وأضاف مدرب اليونايتد: "بالطبع، عندما يلعب كريستيانو، فإنك تضمن دائمًا هدفًا واحدًا على الأقل".

وأردف: "لديه رقمًا قياسيًا وسجل 13 هدفًا في 15 مباراة ضد فياريال، مما يعني أنه يستمتع باللعب ضدهم، إنه يعرف راؤول ألبيول من ريال مدريد، باو توريس، إنهما من أفضل المدافعين، لكن ليس من السهل عليهم اللعب ضد كريستيانو أيضًا".

واختتم: "كلما لعب أكثر، أصبحنا أفضل، لكن علينا أن نلعب بشكلٍ جيد لخلق الفرص أمامهم".

جدير بالذكر أنّ مانشستر يونايتد خرج من كأس الرابطة على يد وست هام ثم خسر من أستون فيلا في آخر مباراتين.