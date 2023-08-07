فريقان أحدهما يقوده تشافي .. عودة نيمار إلى برشلونة تثير الجدل!

الكثير من الجدل يحيط بإمكانية عودة نيمار إلى برشلونة من جديد..

تكرر اسم البرازيلي نيمار نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في أروقة نادي برشلونة الإسباني خلال الأيام القليلة الماضية، وسط تقارير تفيد باحتمالية عودته من جديد إلى النادي الكتالوني.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن نيمار قد عُرض مرة أخرى على برشلونة خلال الصيف الحالي، وأن اسمه بالفعل يثير حالة من الجدل داخل "البلوجرانا".

وحسب التقرير، فإن البعض داخل مكاتب برشلونة يرى أن عودة نيمار ستساعد النادي بشكل كبير، خاصة على الصعيد الجماهيري، على الرغم من حقيقة أن مستواه تراجع كثيرًا خلال السنوات الماضية، وأنه يقضي الكثير من الوقت خارج الملعب للإصابة.

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ويرى ذلك الفريق أن عودة نيمار ستكون هامة، ليس فقط للسائحين الذين يزورون المدينة، ولكن أيضًا للجماهير التي ترغب في الذهاب إلى ملعب "مونتجويك" لدعم الفريق، بالإضافة إلى أن البرازيلي قادر على توليد دخل اقتصادي مذهل من خلال الرعاة.

لكن الفريق الآخر، الرياضي على وجه التحديد، والذي يقوده تشافي هيرنانديز، فيرى أنه وعلى الرغم من الاعتراف بجودة نيمار وقدرته على الفوز بالمباريات بمفرده، إلا أن ذلك الفريق لا يؤيد عودته إلى برشلونة.

الفريق الرياضي يرى أن عودة نيمار ستكون بمثابة قنبلة موقوتة في غرفة الملابس، وستفكك من روح التآزر التي يعيشها الفريق منذ وصول تشافي.

وإلى جانب ذلك، فإن نيمار سيكون مضطرًا إلى التخلي عما يصل إلى نصف راتبه مع باريس سان جيرمان إذا ما كانت رغبته في العودة إلى برشلونة صادقة.