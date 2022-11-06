فريد يكشف المستور .. صفقة كاسيميرو مخطط لها منذ شهور

صفقة كاسيميرو محسومة من أشهر!

اعترف فريد لاعب وسط مانشستر يونايتد أنه كان على علم باقتراب كاسيميرو نجم ريال مدريد السابق من اللعب بقميص الشياطين الحمر.

وانضم كاسيميرو إلى صفوف مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية المنتهية قادمًا من ريال مدريد بصفقة كلفت خزائن النادي الإنجليزي 80 مليون يورو، في خطوة قد تكون صادمة وغير متوقعة للجميع.

وتحدث فريد عن الأمر خلال حواره مع شبكة "TNT Sports Brazil"، وقال: "علمت بانضمام كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد قبل بضعة أشهر من الإعلان رسميًا عن الصفقة".

وتابع: "لقد تحدثت بالفعل مع كاسيميرو، كانت محادثة لطيفة، سألني عن الأجواء في مانشستر يونايتد، وشرحت له كل شيء وما كان يحدث في النادي، وأن الفريق لم يكن يمُر بأفضل لحظاته قبل وصول المدرب الجديد".

وأتم حديثه قائلًا: "لقد أحب المشروع الرياضي الذي خطط له مانشستر يونايتد واعتقد أنه سيكون رائعًا، لذلك قرر الانضمام لنا، نحن نسير على الطريق الصحيح، لقد فزنا ببعض المباريات، ونجحنا في تحقيق الفوز على بعض الفرق الستة الكبرى في الدوري الإنجليزي".