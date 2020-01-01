فريد يعترف: آفة مانشستر يونايتد هي الغرور

يتحدث عن مشاكل اليونايتد كلها..

لم يخفِ فريد، لاعب مانشستر يونايتد، إدراكه بأن فريقه يُعاني العديد من المشاكل والأزمات في الفترة الراهنة، مُطالبًا الجميع بالتكاتف من أجل الخروج من هذه المرحلة العصيبة.

اليونايتد يقبع حاليًا في المرتبة السادسة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وقد خرج من نصف نهائي كأس كاراباو، ولا يزال يُنافس على صعيد كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي.

لكن الأداء الذي يُقدمه المانيو لا يرقى إلى المستوى المأمول، وسط معاناة هجومية ودفاعية واضحة للجميع، وهو ما اعترف به فريد وشدد على أهمية مجابهته في وقت قريب.

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الدولي البرازيلي في تصريحات للصحافة قال "إننا نفتقر إلى الكثير في الوقت الحالي، أولًا وقبل كل شيء نريد أن نستكشف العديد من الأشياء في أرض الملعب، نحن نفتقر إلى الإبداع وخصوصًا في منتصف الملعب.".

كما أضاف "هناك العديد من النقاشات، كل مجموعة لديها مثل هذا النوع من المشاكل، ولكن مشكلتنا في وسط الملعب. الغرور أيضًا مشكلة علينا التخلص منها والتركيز في الملعب فقط.".

وأتم "نحن بحاجة إلى التمسك بهدف داخل عقولنا وأن نركز عليه ونمضي قدمًا في تحقيقه. نحتاج إلى أن نجتمع على نفس الغايات، البعض هنا لديه أهداف مختلفة، هناك لاعبون يريدون حل المشاكل وحدهم وهذا خطأ.".

يذكر أن فريد انضم إلى الأولد ترافورد في الموسم الماضي قادمًا من شاختار، ولم يكن موسمه الأول كما كان متوقعًا مع جوزيه مورينيو، غير أنه بدأ بالتحسن تدريجيًا هذا الموسم مع سولشاير.

