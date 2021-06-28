فرنسا وسويسرا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة فرنسا وسويسرا في دور الـ 16 من بطولة يورو 2020 ..

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

سويسرا 1 × 0 فرنسا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

31' مرور أكثر من نصف ساعة من الشوط الأول، وضغط فرنسي لتسجيل هدف التعادل.

26' ركلة حرة مباشرة لمنتخب فرنسا، من مشارف منطقة الجزاء لعبها كيليان مبابي، ولكنها ترتطم بالحائط البشري وتعود له ويسددها خارج المرمى.

16' جووووووووووووووووووول هدف أول لسويسرا عن طريق سيفيروفيتش برأسية قوية، بعد عرضية من الجانب الأيسر.

10' مرور عشر دقائق من عمر المباراة ولازال التعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

5' انحصار اللعب في وسط الملعب وتمريرات متبادلية بين اللاعبين دون خطورة حقيقية.

انطلاق صافرة بداية المباراة.

تشكيل سويسرا:

التشكيل| 3-4-1-2

يان سومر

ريكاردو رودريجيز - أكانجي - إلفيدي

ستيفان زوبير - جرانيت جاكا - فرويلر - ويديمبر

شاكيري

إمبولو - سيفيروفيتش

تشكيل فرنسا:

التشكيل| 3-4-1-2

هوجو لوريس

رافاييل فاران - كليمون لونجليه - كيمبيمبي

بافارد - بول بوجبا - نجولو كانتي - أدريان رابيو

أنطوان جريزمان

كريم بنزيما - كيليان مبابي

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة فرنسا وسويسرا ضمن مباريات دور الـ 16 لبطولة يورو 2020.