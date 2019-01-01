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ديشان: لن أسامح بنزيما أبداً

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بنزيمة انتهت علاقته بالمنتخب الفرنسي

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

عاد مدرب فرنسا ديدييه ديشان للحديث من جديد عن الأزمة بينه وبين كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، وأكد أن الأخير لن يتم مسامحته على ماقاله في الماضي.

وكان بنزيما قد اتهم الاتحاد الفرنسي وديشان بالعنصرية والخضوع لآراء أقلية طالبت باستبعاده عن صفوف المنتخب في أعقاب أزمته مع زميله ماتيو فالبوينا.

وقال ديشان مع "يوروب 1": "ما قاله بنزيما جرحني كثيراً، البعض يقول خطب يصبح بعدها من الصعب الرجوع في القرارات، من الصعب أن أسامحه".

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وأضاف: "لقد تخطى خطاً معيناً بتصريحاته، أنا أختار لاعبي فرنسا دون النظر للعرق أو الدين لأن هذا سيكون أمر سيء".

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ولم يلعب بنزيما مع فرنسا منذ أكتوبر 2015، وغاب عن الفريق الذي تُوج بطلاً للعالم في روسيا 2018.

يُذكر أن آخر مشاركات بنزيما مع منتخب الديوك في البطولات الكبرى كان في كأس العالم 2014.

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