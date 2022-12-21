فرنسا تنتقم من ميسي.. استخدام قميص الأرجنتيني لمسح الأقدام!

تصرف مثير من مسؤول فرنسي ضد ميسي!

قررت حانة في فرنسا استخدام قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان كممسحة لأولئك الذين يدخلون لمسح أقدامهم بعد أن قاد بلاده لتحقيق لقب بطولة كأس العالم على حساب الديوك.

وكتب مسؤول الحانة رسالة على الباب لتنبيه الزائرين مضمونها: "تذكر أن تمسح قدميك عند دخولك".

وسرعان ما انتشرت الصورة في فرنسا وأعرب العديد من المستخدمين الذين علقوا على المنشور عن أسفهم لأنه كان قميص ميسي في باريس سان جيرمان بدلاً من قميص المنتخب الأرجنتيني.

وتسببت المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا في مونديال قطر 2022 إلى زيادة نسب الشراء لقمصان نجمي اللعبة.

وتضاعف تأثير ميسي وكيليان مبابي بشكل كبير ويمكن لفريق باريس سان جيرمان أن يحقق أرباحًا كبيرة بفضل هذا الثنائي.

ووفقًا لصحيفة ليكيب اليومية الفرنسية فإن نادي باريس سان جيرمان شهد زيادة في مبيعات قمصان نجميه الكبيرين بنسبة 200 في المائة.

وقال موقع النادي الباريسي أن 40٪ من المشترين من أصل أمريكي.