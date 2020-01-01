فرنسا تعلن عودة الجماهير

الدوري في نسخته الجديدة بجمهور

أعلنت فرنسا عن مجموعة من التدابير الجديدة بخصوص الرياضة، ومنها عودة الجماهير لملاعب كرة القدم في الموسم الكروي المقبل.

الحياة بدأت في العودة بشكل طبيعي لفرنسا في الأيام الماضية بعد أشهر من الحظر التام بسبب فيروس كورونا الذي أصاب البلاد بالشلل التام.

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وذكرت الحكومة الفرنسية أن سيتم العمل على عودة الرياضة بشكل جماعي في الفترة القادمة، ولكن مع أخذ التدابير اللازمة.

ومن ضمن النقاط الإيجابية هي عودة الجمهور للمدرجات في ملاعب كرة القدم بداية من الحادي عشر من يوليو القادم.

وسيكون الحد الأقصى المسموح بتواجده في المدرجات هو 5000 متفرج في البداية بمباريات الدوري الفرنسي للموسم القادم.

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وقد يتم السماح بزيادة أعداد المتفرجين، وسيتوقف الأمر على الاجتماع الذي سيكون في منتصف يوليو لمناقشة إمكانية السماح بعدد أكبر من منتصف أغسطس.

يذكر أن الدوري الفرنسي لهذا الموسم تم إنهاء فعالياته الشهر الماضي وإعلان تتويج بي إس جي، وإن لم يتم حتى الآن حسم مصير الهابطين.