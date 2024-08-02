بعد واقعة كوبا أمريكا .. جماهير فرنسا ترد على أغنية الأرجنتين "العنصرية" في أولمبياد باريس

الرد الفرنسي على الأغنية الأرجنتينية وصل..

يبدو أن الجماهير الفرنسية، وجدت لقاء منتخب بلادها مع الأرجنتين، فرصة مناسبة للثأر من واقعة الأغنية العنصرية التي رددها لاعبو (التانجو)، عقب التتويج بلقب كوبا أمريكا 2024.

وعلى ملعب بوردو، يواجه منتخب فرنسا، نظيره الأرجنتيني، في الدور ربع النهائي من منافسات كرة القدم، في أولمبياد باريس 2024، حيث يتأهل الفائز إلى المربع الذهبي، ليضرب موعدًا مع الفائز من مواجهة مصر ضد باراجواي.

وخلال الشهر الماضي، احتفل بعض لاعبي الأرجنتين بالفوز بلقب كوبا أمريكا، بترديد أغنية تحمل كلمات عنصرية تجاه فرنسا، والتي سبق وأن أطلقها مشجعون أرجنتينيون، خلال مواجهة المنتخبين في نهائي كأس العالم (فيفا قطر 2022)، والتي انتهت بفوز الأرجنتين باللقب، بعد الفوز بركلات الترجيح، إثر نهائي مثير انتهى وقته الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3).

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وأثناء عزف النشيد الوطني لمنتخب الأرجنتين، قبل مباراة ربع النهائي، أطلقت جماهير فرنسا صافرات وصيحات استهجان ضد لاعبي المنافس.

وردد عدد من لاعبي الأرجنتين، على رأسهم إنزو فيرنانديز، كلمات عنصرية، تتعلق بلاعبي فرنسا أصحاب الأصول الإفريقية، قائلين "يلعبون لفرنسا لكنهم من أنجولا .. والدته نيجيرية ووالده كاميروني، ولكن على جواز السفر فرنسي"، الأمر الذي أحدث أزمة كبرى، ورغم اعتذار إنزو في مقطع فيديو على حسابه عبر إنستجرام، قائلًا إن الكلمات لا تعكس معتقداته وهو يكره العنصرية، ولكن ذلك لم يمنع عدد من زملاء فيرنانديز الفرنسيين في نادي تشيلسي، بإلغاء متابعته على مواقع التواصل الاجتماعي.