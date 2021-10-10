فرنسا ضد إسبانيا: مباشر لحظة بلحظة
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فرنسا 0 × 0 إسبانيا
مباشر، لحظة بلحظة
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اختيارات المحررين
تشكيل فرنسا:
قرر المدرب ديديه ديشامب إجراء العديد من التغييرات ليكون التشكيل كالآتي:
التشكيل| 3-4-1-2
لوريس
كيميمبي - فاران - كوندي
ثيو هيرنانديز - تشواميني - بوجبا - بافارد
جريزمان
مبابي - بنزيما
تشكيل إسبانيا:
قرر المدرب لويس إنريكي اللعب بالتشكيلة التالية:
التشكيل| 4-3-3
أوناي سيمون
أزبيلكويتا، جارسيا، لابورت، ألونسو
رودري، بوسكيتس، جافي
فيران توريس، سارابيا، أويارزابال
تأهل المنتخب الإسباني للمباراة النهائية بعد التغلب على بطل أوروبا بهدفين لهدف، في حين أن الديوك الفرنسية سيتواجدوا في المباراة الختامية بعد أن قلبوا الطاولة على بلجيكا في مباراة مثيرة للغاية، ونجحوا في الفوز بثلاثة أهداف بعد أن كانوا متأخرين بهدفين نظيفين!.
أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي دوري أمم أوروبا، في اللقاء الذي سيُقام على ملعب سان سيرو..