فرنسا ضد إسبانيا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة فرنسا ضد إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

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فرنسا 0 × 0 إسبانيا

مباشر، لحظة بلحظة



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45' بطاقة صفراء لبول بوجبا بعد تدخل قوي على بوسكيتس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبين بين فرنسا وإسبانيا

43' تبديل اضطراري لمنتخب فرنسا بخروج فاران للإصابة ودخول أوباميكانو

34' ضربة حرة مباشرة لإسبانيا، يلعبها ماركوس ألونسو ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل

مرور نصف ساعة على بداية المباراة بدون أي فرص حقيقية من الفريقين على المرمى

20' سقوط تشواميني للإصابة بعد تدخل قوي للغاية من رودري، خطأ لفرنسا من منتصف الملعب

17' تعطل اللعب لسقوط مبابي للإصابة بعد تدخل قوي من إيريك جارسيا

11' تمريرة بينية رائعة إلى سارابيا الذي يحاول تسديد الكرة ولكنها تصل ضعيفة في يد لوريس

7' عررررررضية خطيرررة من الجهة اليمنى للمنتخب الفرنسي عن طريق بافارد، ولكن لابورت يشتت الكرة لضربة ركنية

6' أوووووووووه خطيرة لفرنسا! تمريرة رائعة لبنزيما الذي راوغ أوناي سيمون، لعب كرة عررضية ولكن أزبيلكويتا يشتت الكرة لضربة ركنية

2' خطأ لفرنسا بعد تدخل قوي من جافي على بول بوجبا

انطلاق المباراة

تشكيل فرنسا:

قرر المدرب ديديه ديشامب إجراء العديد من التغييرات ليكون التشكيل كالآتي:

التشكيل| 3-4-1-2

لوريس



كيميمبي - فاران - كوندي



ثيو هيرنانديز - تشواميني - بوجبا - بافارد



جريزمان

مبابي - بنزيما

The France team that will take on Spain in the Nations League final! 💪



Kick-off 20h45 CET



🇪🇸🇫🇷| #FiersdetreBleus | #ESPFRA pic.twitter.com/cQTEhwZnBH — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) October 10, 2021

تشكيل إسبانيا:

قرر المدرب لويس إنريكي اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-3-3

أوناي سيمون



أزبيلكويتا، جارسيا، لابورت، ألونسو



رودري، بوسكيتس، جافي

فيران توريس، سارابيا، أويارزابال

🚨 OFICIAL | ¡¡ONCE DE ESPAÑA PARA LA FINAL!!



👥 Así sale la @SeFutbol de @LUISENRIQUE21 para luchar por ser campeones de la #NationsLeague ante Francia.



💪🏼 ¡¡A MUERTE CON VOSOTROS!! ¡¡VAMOOOOS!! #VamosEspaña pic.twitter.com/RhXbJSyGke — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 10, 2021

تأهل المنتخب الإسباني للمباراة النهائية بعد التغلب على بطل أوروبا بهدفين لهدف، في حين أن الديوك الفرنسية سيتواجدوا في المباراة الختامية بعد أن قلبوا الطاولة على بلجيكا في مباراة مثيرة للغاية، ونجحوا في الفوز بثلاثة أهداف بعد أن كانوا متأخرين بهدفين نظيفين!.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي دوري أمم أوروبا، في اللقاء الذي سيُقام على ملعب سان سيرو..