الأهلي يستعد بقوة للنصر والهلال في النخبة الآسيوية..

"الأهلي والعودة للمسار الصحيح"، هكذا تحدث أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، ثامر الشهراني، حول قرار جديد من الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، من أجل التحضير للموسم الجديد.

وأعربت إدارة الأهلي عن تجديد ثقتها في يايسله، لقيادة الفريق الكروي الأول في الموسم المُقبل، وذلك بعدما نجح في قيادة الراقي للتأهل إلى بطولة دوري النخبة الآسيوية، في نسختها الأولى، بمشاركة 24 فريقًا من النخبة في القارة الصفراء، برفقة الهلال والأهلي، إثر احتلال المركز الثالث في جدول دوري روشن السعودي.

وذكر الشهراني، عبر منصة (إكس)، أن الأهلي لم يجرٍ اختبارات بدنية ولياقية دقيقة قبل بدء الموسم الماضي، واكتفى بإجراء اختبارات خلال فترة توقف الدوري، أثناء مشاركة المنتخب السعودي في كأس آسيا، في يناير الماضي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف "بدأ الفريق والمدرب لا يملك أي معلومة أو أرقام دقيقة عن كل اللاعبين، ما يفعله الآن علي البداية الصحيحة لبداية الموسم".

وأجرى الأهلي، صباح اليوم، اختبارات بدنية، بإشراف المدرب، لمنح الجهازين الفني والطبي، كافة أرقام اللاعبين، لتطويرها ومعرفة مدى نقاط الضعف، لياقيًا وبدنيًا، حيث تم استخدام قناع الأوكسجين، وإجراء اختبار VO2 MAX، وهو اختبار قياس اللياقة والتحمل لأقصى جهد، فضلًا عن اختبارات (مقاومة العضلات) بمختلف الأجهزة، فيما يتم الكشف عن لياقة كافة اللاعبين وقوة العضلات (الصفاق، الخلفية.. وغيرها)، ومدى قدرة الجسم على الاستشفاء.

ومن المقرر أن يشارك الأهلي في الموسم الجديد، ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، فضلًا عن مسابقتي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يستهل الموسم بملاقاة الهلال، بطل الثلاثية السعودية، في 13 أغسطس المقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.