فرمان لابورتا ينقل ابن رونالدينيو إلى برشلونة

ساحر جديد يبدأ رحلته في كامب نو

يستعد جواو مينديش موريرا ابن أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو، للسير على خطى والده في فريق الشباب لنادي برشلونة.

رحلة صاحب الـ17 سنة في الملاعب لم تكن واضحة من البداية، حيث قرر إخفاء هويته في عام 2018 خلال خوضه لفترة تجربة بنادي كروزيرو البرازيلي.

وبعد الانطباع المميز الذي تركه دون أي استغلال لمكانة والده، خضع جواو لفترة اختبار في برشلونة خلال شهر يناير الماضي ولكنها لم تكن جيدة في بدايتها.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن جوان لابورتا رئيس النادي طلب تمديد فترة الاختبار لمنحه الفرصة الكاملة لإثبات قدراته، ليستغلها المهاجم الشاب بأفضل صورة ممكنة وينضم لفريق تحت 19 سنة بالنادي.

وقال رونالدينيو عن هذه الخطوة لـ"ماركا":"لا يمكنني الخروج من برشلونة أبدًا لأن هذا النادي يعتبر من أهم أجزاء حياتي، ومع وصول ابني سأكون حاضرًا أكثر من أي وقت مضى".

يذكر أن رونالدينيو أمضى 5 سنوات في برشلونة وخاض 210 مباريات رسمية مع الفريق سجل فيها 95 هدفًا وحصد على العديد من الألقاب والآن يعمل كسفير رسمي للنادي الكتالوني.