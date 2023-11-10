فرمان بيريز .. زيدان يكشف لميسي سر ارتداء الرقم "5" في ريال مدريد!

النجم الأرجنتيني تعجب من هذه الخطوة

كشف النجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان في حديثه مع ليونيل ميسي، عن السر الذي جعله يرتدي القميص رقم 5 خلال فترة لعبه مع ريال مدريد.

زيدان جلس مع النجم الأرجنتيني في حوار خاص نظمته شركة الملابس الرياضية العالمية "أديداس"، وخلال اللقاء بينهما تعجب ميسي من عدم ارتداء زيدان القميص رقم 10 كأي صانع ألعاب وحصوله على الرقم 5 بدلًا منه.

وقال زيدان لميسي:"الرئيس فلورنتينو بيريز لم يحب فكرة ارتداء اللاعبين الأرقام 25، 30 و35 لأنه ينتمي إلى المدرسة القديمة التي تعترف بأن الحارس يجب أن يرتدي الرقم 1 والرقم 11 للاعبين في الخط الأمامي".

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وأضاف:"مانولو سانشيز ارتدى القميص رقم 5 في مدريد وعندما غادر ووصلت أنا إلى هناك قال لي الرئيس:" ألا ترغب في الحصول على رقم من 1 إلى 10" واخترنا القميص رقم 5 لأنه لم يكن يريد الأرقام 25 و30 و35 لأنها تظهر أكثر في كرة القدم الأمريكية، لذا في النهاية حصلت على الرقم 5".

وكان النجم الفرنسي السابق قد انتقل إلى ريال مدريد في عام 2001 في صفقة تاريخية وصلت قيمتها 77.50 مليون يورو من يوفنتوس، ولعب للفريق حتى اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في 2006 بعد خسارة فرنسا لكأس العالم.

وقضى زيدان خمس سنوات مع ريال مدريد وخلال فترته فاز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس الإنتركونتيننتال وكأس السوبر الإسباني، قبل أن يواصل إنجازاته بعد الاعتزال كمدرب للعملاق المدريدي.