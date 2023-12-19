فرمان بيريز يدفع ريال مدريد لمغامرة محفوفة بالمخاطر!

هل يسدد أنشيلوتي ثمن عناد بيريز؟

لا تزال الأوراق غير مرتبة على طاولة إدارة ريال مدريد، بشأن موقف الفريق من اقتحام الميركاتو الشتوي المقبل، في ظل النقص الحاد الذي يعاني منه الفريق على مستوى اللاعبين.

ووضعت إصابة دافيد آلابا في مباراة فياريال الأخيرة، بقطع في الرباط الصليبي، إدارة النادي الملكي في ورطة كبيرة، حيث كانت ترغب في توفير نفقاتها في الميركاتو الشتوي، من أجل تدعيم الفريق بشكل قوي في الصيف.

وسبق أن صرح كارلو أنشيلوتي، مدرب الميرينجي، منذ أكثر من شهر، بأن ريال مدريد لن يدخل سوق الانتقالات الشتوية، لكن المدرب الإيطالي نفسه عاد وصرح عقب الفوز على فياريال (4-1) في الليجا، بأن هناك احتمالية لضم لاعب جديد في الشتاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن إدارة الملكي لا تزال تتمسك بموقفها بشأن عدم الدخول في الميركاتو الشتوي، ولن تتغير الخطط، حيث سيستكمل الفريق الموسم الجاري بالقوام الحالي مع الاعتماد على تشاواميني وروديجر وناتشو في الخط الخلفي.

وتابعت الصحيفة: "لكن هذا لا يعني أن إدارة فلورينتينو بيريز، ليس لديها قائمة بالتعزيزات المحتملة، وهي التي ستتم مراجعتها خلال الساعات القليلة المقبلة. حيث أن هناك أولوية لضم الظهير الأيسر ألفونسو ديفيز، باعتباره الهدف الرئيسي لتعزيز الدفاع".

يذكر أن ألابا ثالث لاعب في ريال مدريد يتعرض للإصابة في الرباط الصليبي هذا الموسم بعد الحارس تيبو كورتوا، وإيدير ميليتاو.