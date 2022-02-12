فرص لا تضيع وصناعة عكسية.. ماذا قدم رونالدو "المحبط" ضد كوريا الجنوبية؟

مستوى مخيب للآمال ظهر به النجم الأسطوري للبرتغال

لم يمر البرتغالي كريستيانو رونالدو بأفضل أيامه في مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022.

ففي الوقت الذي كان يطمح فيه لتسجيل هدف يجعله الهداف التاريخي لمنتخب بلاده في تاريخ المشاركات بكأس العالم، وجد نفسه يقدم واحدة من أسوأ المباريات.

لقد أضاع الكثير من الكرات على منتخب البرتغال منها كرات سانحة للغاية للتسجيل، إثر مواجهات واضحة لحارس المرمى الكوري الجنوبي.

بل إن رونالدو كان سببًا في هدف التعادل لكوريا الجنوبية، إثر خطأ فادح في التشتيت نتج عنه تمهيد كرة في منتهي السهولة لكيم يونج جون الذي أحرز هدف التعادل للكوريين الجنوبيين.

أرقام رونالدو خلال المباراة تعبر عن مستواه الهزيل، صوب كرتين كانتا فرصتين محققتين، واحدة على المرمى والثانية خارجه.

لم يرسل أي عرضية طيلة المباراة ونجح في التحامين من أصل 5 التحامات أرضية، و2 من أصل 3 التحامات هوائية.

لم يقم بصناعة أي هدف ولا تقديم تمريرات مفتاحية لأي فرصة برتغالية، وسقط في التسلل 3 مرات طيلة 65 دقيقة شارك فيها بالمباراة.

أيام غير طيبة يعيشها كريستيانو رونالدو، لكنه يتمنى أن ينتهي كل هذا الجدل بأداء قوي في الدور الثاني لينهي مسيرته بلقب لا ينسى، وهل هناك أهم من كأس العالم؟!.