فرص رحيل هاري كين تزداد.. “دبلوماسية” نونو سانتو ترعب توتنهام

هل يتحقق حلم مانشستر سيتي؟

أثار المدير الفني لتوتنهام نونو سانتو قلق جماهير السبيرز حول مستقبل هاري كين بتصريحات حملت طابعًا دبلوماسيًا مخيفًا حول احتمالية رحيل قائد النادي اللندني.

وكانت الصحف الإنجليزية قد أكدت على أن هاري كين طلب الرحيل عن توتنهام والتوجه صوب مانشستر سيتي بغية تحقيق الألقاب ومقارعة اللاعبين الكبار.

لكن إدارة دانييل ليفي دائمًا ما أكدت رفضها لرحيل كين رغم ما قيل أن سيتي عرض 100 مليون جنيه استرليني عليهم للتفريط في قائد منتخب إنجلترا.

وعلى الرغم من أن سانتو عندما تولى تدريب توتنهام خرج بتصريحات قاطعة أن كين باقٍ، الآن تحدث بدبلوماسية عن الأمر.

المدرب البرتغالي قال في هذا الصدد "بالطبع كان بيني وبينه حديث في الأيام الماضية، وكان هذا الحديث إيجابيًا".

كما أضاف مدرب وولفرهامبتون السابق بدبلوماسية مقلقة "هاري كين هنا وهو لاعب في توتنهام، علينا أن نفكر في الغد فقط الآن".

ومن المقرر أن يفتتح سانتو مشواره مع السبيرز بمواجهة صعبة أمام حامل لقب الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي يوم الأحد في لندن.

كين تأخر في العودة إلى التدريبات بسبب العزل وقيل أنه تمرد، لكن في كل الأحوال من المحتمل بشدة أن يقود صاحب الـ28 عامًا هجوم توتنهام أمام كتيبة بيب جوارديولا.

الجدير بالذكر أن صحيفة "جارديان" أشارت إلى استعداد مانشستر سيتي لرفع عرضهم ليصبح 150 مليون جنيه استرليني إذا ما قرر توتنهام بيع كين.