ماهي فرص تأهل المنتخب السعودي في التصفيات المشتركة لكأس آسيا والمونديال

المنتخب السعودي تنتظره مواجهات يُمكن وصفها بالسهلة والمضمونة

عاد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بثلاثة نقاط غالية من خارج الديار أمام منتخب أوزبكستان مُحققًا الفوز بنتيجة 3\2، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن التصفيات المشتركة والمؤهلة إلى كأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022.

هذا الفوز جعل رفع رصيد المنتخب السعودي إلى 9 نقاط ليخطف صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب أوزبكستان عند 6 نقاط في وصافة المجموعة.

ونجح المنتخب السعودي، في قلب الطاولة على مضيفه أوزبكستان، وحقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الخامسة.

المنتخب السعودي كان متأخرًا بهدفين مقابل هدف، حتى الدقيقة 85 التي شهدت تسجيل سلمان الفرج هدف التعادل، قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدف الثالث بالدقيقة 89، لينتصر الأخضر.

الأخضر ظهر كما لا نعرفه من قبل، رفقة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الذي نجح أخيرًا في إيجاد سبيلًا يستطيع من خلاله إثبات الذات أمام الجماهير السعودية.

صدارة الصقور الخضر للمجموعة الرابعة تُقربهم بشكل كبير من حجز مقعد مُبكر في بطولة كأس آسيا 2023 التي ستُقام في الصين، وكذلك حجز مقعد للتواجد في تصفيات المرحلة الثالثة والمؤهلة إلى كأس العالم 2022، والذي سيُقام في قطر.

وكان الأخضر قد تعادل في أولى مبارياته بهدف لمثله أمام اليمن خارج الديار قبل أن يتغلب على سنغافورة بثلاثة أهداف نظيفة في المملكة، وتعادل سلبياً مع فلسطين في رام الله، وأخيرًا حقق الفوز على حساب أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين خارج الديار.

ما هي لوائح الاتحاد الآسيوي للتأهل إلى كأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022

تنص لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تأهل المنتخبات أصحاب المراكز الأولى في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، ليصل المجموعة إلى 12 منتخباً يتأهلون مباشرة إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور النهائي من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.

وفى المقابل فإن المنتخبات الـ24 الأخرى تنتقل إلى المرحلة التالية من تصفيات كاس آسيا للمنافسة على المقاعد المتبقية في النهائيات التي ستقام بالصين 2023.

الاتحاد الآسيوي كان قد أجرى قرعة الدور الثاني من التصفيات المشتركة، بتواجد 40 منتخباً تم توزيعها على ثماني مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 5 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، وبدأ نظام التصفيات من 5 سبتمبر 2019 ويستمر حتى 9 يونيو 2020.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد اعتمد حينها على أحدث تصنيف صادر من الاتحاد الدولي "فيفا" لتحديد مستويات المنتخبات المشاركة في الدور الثاني التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ماذا يحتاج المنتخب السعودي للتأهل إلى كأس آسيا 2023 والدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2022

المنتخب السعودي تنتظره مواجهات يُمكن وصفها بالسهلة والمضمونة إلى حد ما حيث سيخوض ثلاثة مباريات من إجمالي 4 مواجهات بالمملكة العربية السعودية.

وعلى الترتيب فأن الأخضر سيواجه اليمن وسنغافورة "خارج الديار"، وفلسطين وأخيرًا أوزباكستان على الترتيب من أجل التأهل لكأس آسيا ومواصلة مشوار تصفيات المونديال.

وتمنح ميزة اللعب داخل الأرض وبين الجماهير حافزًا إضافيًا للاعبي وجماهير الصقور الخُضر، مما يجعل احتمالات الحصول على نقاط هذه المباريات والتي تصل إلى 9، مما قد يرفع رصيدهم في حالة الفوز بهذه المباريات 17 نقطة يضمن بهم صدارة المجموعة الرابعة، وبالتأكيد قد تكون المباراة الوحيدة خارج الديار أمام سنغافورة في المتناول بالنسبة للأخضر.

حسابات التوقعات بالتأكيد تجعل المنتخب السعودي من الحاضرين وبقوة في كأس آسيا 2023، ومواصلة مشوار المنافسة على بطاقات التأهل إلى كأس العالم 2022.

ترتيب المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022

وقع المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 برفقة كل من سنغافورة، اليمن، فلسطين وأوزبكستانن ويتواجد الأخضر الصدارة برصيد 8 نقاط، ويحتل منتخب أوزباكستان الصدارة برصيد 6 نقاط.

ترتيب مجموعة السعودية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022: