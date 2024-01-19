"فرصة مثالية".. ديبالا صيد سهل وثمين لأندية السعودية في يناير!

شرط جزائي يسهل المهمة نحو صديق ميسي

كشفت تقارير صحفية، موقف النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب روما، بعد تردد أنباء عن مغادرته العاصمة الإيطالية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ولا يمر ديبالا بأوقات جيدة في روما، خصوصًا بعد إعلان رحيل مدربه السابق جوزيه مورينيو عن الفريق، كما أنه سيغيب عن الملاعب لمدة شهر، بسبب إصابته بقطع في أربطة ركبته اليسرى خلال مباراة كالياري بالدوري الإيطالي.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، فإن ديبالا من الممكن أن يغادر معسكر الذئاب إلى نادٍ خارج الدوري الإيطالي في أول أسبوعين من شهر يناير، مقابل شرط جزائي بقيمة 12 مليون يورو.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن ناديين سعوديين وافقا على الشرط الجزائي في عقد باولو ديبالا في يناير الماضي، لكن النجم الأرجنتيني قرر البقاء في العاصمة، حيث يرتبط بعقد مع الفريق حتى يونيو 2025.

وأوضحت "لاجازيتا ديلو سبورت" أن ديبالا سعيد في العاصمة وسيقوم بكل سرور بتمديد عقده مع الجيالوروسي.وذكرت أن الشرط نفسه البالغ 12 مليون يورو للأندية خارج الدوري الإيطالي سيكون ساريًا طوال يوليو 2024، لكن ديبالا يأمل في الجلوس مع مديري الأندية للتفاوض على تمديد العقد في وقت سابق.