فرصة للسعودية؟ مدرب شيكاغو فاير يعلن موقفه من ضم ليفاندوفسكي!

تكهنات مستمرة حول مستقبل البولندي

علق فرانك كلوباس المدير الفني لفريق شيكاغو فاير الأمريكي، على إمكانية التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الصيف القادم.

ليفاندوفسكي يعيش فترة صعبة للغاية مع برشلونة بسبب الانخفاض الملحوظ في مستواه، مما ساهم في انتشار التكهنات حول رحيله إلى السعودية، أو الانتقال لأحد أندية الدوري الأمريكي وعلى رأسها شيكاغو.

وقال كلوباس عبر شبكة "Pro Soccer Wire":"إنه أمر غير ممكن، كل فريق في الدوري الأمريكي يريد ليفاندوفسكي ولكن لسوء الحظ يتبقى على عقده عامين".

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وأضاف:"برشلونة دفع أكثر من 50 مليون دولار للتعاقد معه، لذلك لا أعتقد أنه سيأتي إلى الدوري الأمريكي خاصة في الوقت الحالي".

يذكر أن المهاجم البولندي المخضرم انضم لبرشلونة في صيف 2022 مقابل 50 مليون يورو وظهر بمستويات مبهرة، ولكن مستواه هبط بشكل ملحوظ بعد مونديال قطر، حيث تعرض لإصابة في الظهر وسجل 8 أهداف في 18 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم.