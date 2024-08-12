فرصة لشماتة الإسبان .. ألفارو موراتا يُعلن انفصاله عن أليتشي كامبيلو

الزوجان الأشهر في كرة القدم

أعلن الإسباني ألفارو موراتا، نجم ميلان الجديد، انفصاله رسميًا عن زوجته الإيطالية أليتشي كامبيلو، وهو ما يعطي الإسبان فرصة عظيمة للشماتة في السيدة التي لطالما وُصفت بعدوة إسبانيا.

علاقة موراتا مع كامبيلو بدأت عام 2016 حين كان متواجدًا مع يوفنتوس، وقد تزوجا في يونيو من نفس العام وأنجبا 4 أطفال هما التوأم ليوناردو وأليساندرو بجانب إدواردو وبيلا، وقد كانا طوال تلك السنوات من أشهر الأزواج وأحبهم للمشجعين في عالم كرة القدم.

كامبيلو كانت تُعد الداعم الأقوى للمهاجم الإسباني على مستوى السوشيال ميديا، حيث سبق أن هاجمت إحدى الصحف لانتقادها اللاذع للاعب خلال يورو 2024 ووصفه بالطفل الباكي، وفي المقابل لم يُقصر موراتا أبدًا في دعم زوجته ومغازلتها في منصات التواصل الاجتماعي، ولذا كان خبر الانفصال صادمًا للعديد من المتابعين.

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نساء في كرة القدم | أليتشي كامبيلو .. زوجة ألفارو موراتا وعدوة الطليان والإسبان

موراتا أعلن الخبر بنفسه عبر حسابه على إنستجرام، مؤكدًا على استمرار الاحترام المتبادل مع كامبيلو ومطالبًا الجميع بعدم اختراع القصص حول ما حدث، إذ قال "بعد تفكير طويل، قررت أنا وأليتشي الانفصال، كانت علاقة رائعة تميزت بالاحترام والدعم المتبادل. كانت سنوات رائعة أنتجت أطفالنا الأربعة، أحببنا بعضنا كثيرًا خلالها".

أتم "هو قرار مؤلم ولذا نطلب التعاطف والاحتراف وعدم اختراع القصص حول ما حدث. أكرر .. لم يكن هناك أي نقص في الاحترام بل الكثير من سوء الفهم المتواصل أدى لتدهور الأمور تدريجيًا. ستحظى أليتشي دائمًا بمكان في قلبي".