فرصة لزيدان .. ديشان ضحية تصريحات لو جرايت!

لسان حال زيدان "ربّ ضارّة نافعة".

تواصل أزمة تصريحات نويل لو جرايت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، ضرب جدران العلاقة الوطيدة بين رئيس الاتحاد ومدرب المنتخب ديديه ديشان الذي قد يتعرض للاطاحة من منصبه بسبب التصريحات المسيئة ضدزين الدين زيدان، والتى جعلت تجديد عقد ديشان موضع شك.

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن تمديد عقد ديشان مع منتخب فرنسا حتى يونيو 2026 قد تمت مناقشته ويمكن استجوابه خلال اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم التي ستجتمع اليوم الأربعاء.

تم تمديد عقد ديدييه ديشان، الذي انتهى عقده في ديسمبر 2022، حتى عام 2026 بينما في الواقع يريد لو جرايت من المدرب مواصلة المغامرة حتى يوليو 2024، وهو التاريخ المقابل للمرحلة النهائية من بطولة أمم أوروبا 2024 المنظمة في ألمانيا لكن في النهاية، اتخذ لو جرايت وحده كما يحق له وفقًا لقوانين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قرار تمديد عقد ديشان لمدة ثلاث سنوات ونصف.

ووفقًا للصحيفة الفرنسية يريد أعضاء الاتحاد الفرنسي إجراء تعديلات على تمديد ديشان، وأحد المقترحات هو تقليص مدة العقد إلى يونيو 2024.

وأشار التقرير إلى أن سيكون من الصعب إقناع ديشان بالتراجع عن الصفقة، بعدما حصل المدرب على راتب سنوي إجمالي قدره 2.5 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت المباريات ولم يتم الكشف عن الشروط المالية لتمديد عقده، لكن حسب التقرير فأن ديشان يتقاضى راتباً معادلاً لراتبه السابق.