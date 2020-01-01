فرصة لتعزيز الصدارة؟ غرناطة يواجه سوسييداد بسبعة لاعبين فقط!

الاتحاد الإسباني يرفض تأجيل اللقاء

رفض الاتحاد الإسباني تأجيل مباراة ريال سوسييداد أمام غرناطة لحساب الدوري الإسباني بعد انتشار فيروس كورونا في صفوف الأخير وسفره للقاء بسبعة لاعبين فقط من الفريق الأول.

غرناطة سافر إلى قبرص لمقابلة أمونيا بالدوري الأوروبي وهو يعاني من نقص حاد في صفوفه بسبب اكتشاف مجموعة من الإصابات بكورونا، ولكن فاز بهدفين نظيفين.

وتقدم الفريق بطلب للاتحاد الإسباني بتأجيل المباراة المقررة مساء الأحد مع المتصدر ريال سوسييداد بعد ارتفاع الإصابات، وسط حديث عن إصابة 16 لاعباً.

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ورفض الاتحاد الإسباني طلب غرناطة بتأجيل المباراة، الأمر الذي أعلن عنه الأخير في بيان رسمي هذا الصباح عبر صفحاته المختلفة على شبكات التواصل الاجتماعية.

وقال البيان إن النادي الأندلسي سيسافر بفقط سبعة لاعبين من قوام الفريق الأول، وسيتم استكمال البعثة بلاعبين من فريق الشباب لسد العجز في صفوفه.

وشدد البيان أن المسافرين، سواء من الفريق الأول أو فريق الشباب، يتماشون مع قواعد الاتحاد الإسباني التي تنص على أن يكون هؤلاء جاءت نتائج الفحص الخاص بهم سلبية، أو إيجابية فيما يتعلق بتحليل الأجسام المضادة.

يذكر أن ريال سوسييداد يحتل صدارة الدوري المحلي برصيد 17 نقطة بالشراكة مع أتلتيكو مدريد، ويملك غرناطة فرصة مشاركته القمة حال الفوز بسبب امتلاكه 15 نقطة بالترتيب الخامس.