خطوة مهمة نحو اللقب المنتظر

دافع ماوريسيو بوكيتينو، مدرب تشيلسي، عن طموحات فريقه في الفوز بلقب كأس الرابطة الإنجليزية، الذي يمثل أولوية كبيرة للبلوز خلال الموسم الجاري.

ويلتقي تشيلسي نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم الثلاثاء على ملعب ستامفورد برديج، في الدور ربع النهائي من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويبحث بوكيتينو عن التتويج بأول ألقابه في كرة القدم الإنجليزية، ويستهدف الوصول لأول نصف نهائي في الكؤوس المحلية منذ موسم (2021- 2022).

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وقال بوكيتينو في تصريحات نقلها الصحفي فابريزيو رومانو عبر حسابه الشخصي بمنصة (X)، عندما تحدث عن كأس كاراباو، قائلًا: "لا أعرف من هم الأشخاص الذين يطلقون عليها (كأس ميكي ماوس)... نحن لا نفكر بهذه الطريقة".

وأضاف: "لدينا فرصة جيدة حقا للفوز بهذه الكأس. رأيت منذ أكثر من 10 سنوات كيف تحتفل الأندية بالفوز بهذه الكأس. إنها أحد أهدافنا هذا الموسم".

وتابع بوكيتينو: " بالطبع أريد التتويج بكأس هنا في إنجلترا، أريد رفع كأس تلك المسابقة لأهميتها، هذه مسابقة مهمة لنيوكاسل أيضا، لكن منذ بداية الموسم تتواجد بين أهدافنا، نواجه فريقا جيدا للغاية وستكون مباراة صعبة".

وختم: "هذا اللقب يعني الكثير لنا في تشيلسي، أهم شيء هو تحقيق الانتصار، هذه البطولة تمثل أولوية لنا، تتواجد في ذهننا وتمثل هدفا لنا، علينا الفوز كي نقترب خطوة من اللقب".