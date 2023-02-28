فرصة قد لا تتكرر كثيرًا.. نجم ريال مدريد يسابق الزمن للإجهاز على برشلونة

إصابات برشلونة تمنح الأمل لكتيبة كارلو أنشيلوتي

يشعر ريال مدريد بقدرته على توجيه ضربة حاسمة في إحدى البطولات، حيث سيواجه برشلونة في الكلاسيكو يوم الخميس في كأس ملك إسبانيا.

منافسه برشلونة يعاني من غياب أهم 3 لاعبين في فريقه هذا الموسم، وهم روبرت ليفاندوفسكي وبيدري وعثمان ديمبيلي.

ومع الفارق، فإن فريق كارلو أنشيلوتي لا يخلو من الإصابات حيث سيغيب دافيد ألابا عن المباراة، بينما يواجه رودريجو جويس سباقًا بدنيًا للحاق بها.

ووصفت صحيفة آس الإسبانية الأمر بأنه رودريجو "من الصعب أن يلحق بمباراة برشلونة بعد إصابته بشد عضلي في مباراة ليفربول الأسبوع الماضي" ومع ذلك فهو يخضع لاختبارات مكثفة في مدينة ريال مدريد الرياضية.

البرازيل أصبح حاسمًا بشكل متزايد هذا الموسم، ومع إحجام أنشيلوتي عن استخدام ماريانو دياز أو إيدين هازارد، فإن الخيارات الهجومية الأخرى التي يمتلكها أنشيلوتي بخلاف كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور تتمثل في ماركو أسينسيو والشاب ألفارو رودريجيز.