فرصة سيقتنصها أتلتيكو مدريد؟ تصريحات جواو فيليكس تدفع "الروخيبلانكوس" لاستغلال برشلونة

أحمد الغنام
Joao Felix Diego Simeone Atletico MadridGetty Images
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تصريحات جواو فيليكس فتحت بابًا غير متوقع لصالح أتلتيكو مدريد..

يبدو أن التصريحات التي أدلى بها البرتغالي جواو فيليكس نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، حول رغبته في الانتقال إلى برشلونة، قد أسالت لعاب "الروخيبلانكوس" من أجل الاستفادة القصوى من الموقف.

ويملك أتلتيكو مدريد وبرشلونة بالفعل تاريخًا طويلًا من العمليات المشتركة في سوق الانتقالات خلال السنوات الأخيرة، أحدثها انتقال الهولندي ممفيس ديباي إلى "الروخيبلانكوس".

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت عن تطور مثير بعد تصريحات جواو فيليكس، حيث أكدت أن أتلتيكو مدريد يريد عقد صفقة تبادلية مع برشلونة يكون البرتغالي بطلها.

الصحيفة المقربة من برشلونة أشارت إلى أن دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد يرغب في الحصول على خدمات ثنائي "البلوجرانا" فيران توريس وفرانك كيسييه، مقابل التخلي عن فيليكس.

أتلتيكو مدريد يعلم بالفعل رغبة برشلونة في التخلص من توريس وكيسييه، ومع رغبة فريق العاصمة الإسبانية في تعزيز خط الوسط والهجوم، فإن العملية تبدو مثالية لجميع الأطراف.

في الوقت الحالي، فإنه لم يكن هناك أي اتصال بين الناديين للحديث عن تلك الصفقة المرتقبة، على الرغم من أن جورج مينديش وكيل أعمال جواو فيليكس تواصل مع الناديين لعرض الأمر.

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