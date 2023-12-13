فرصة خيالية مُهدرة والـVAR عانده .. ماذا قدم كيليان مبابي أمام بوروسيا دورتموند؟

ماذا قدم مبابي في مباراة بوروسيا دورتموند أمام باريس سان جيرمان؟

قاد النجم كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، للتأهل إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، رغم التعادل بين فريقه وبوروسيا دورتموند الألماني.

مبابي قدم مستوى رائع، ولكنه عانى من ضيق المساحات أمامه، لتكتل بوروسيا دفاعيًا، الأمر الذي جعله يغيب عن التسجيل خلال تلك المواجهة.

كيليان سجل بالفعل ولكن تقنية حكم الفيديو حرمته من الهدف، كما أنه أهدر فرصًا لا تُهدر في المباراة، لتألق مدافعي باريس.

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ماذا قدم مبابي أمام دورتموند؟

32 تمريرة فقط طوال 90 دقيقة، ونسبة نجاحها هي 78.1%، مما يعني أن مبابي عانى كثيرًا من قلة المساحات التي يستطيع التمرير فيها، كما أنه لم يحصل الكرة كثيرًا.

وسدد مبابي الكرة 3 مرات، منهم مرة واحدة فقط على المرمى، وصنع 4 فرص لتتهديف، ووقع في التسلل مرتين.

وشارك مبابي في 16 التحامًا مع مدافعي دورتموند، في نصفهم وخسر نصفهم، على غير عادة النجم الفرنسي الذي اعتاد التفوق في الجانب البدني، ولكنه عانى أيضًا على هذا الجانب.

فرصة لا تُهدر وهدف ملغي!

أهدر مبابي فرصة لا تُهدر في الشوط الأول، بعد انفراد تام بحارس مرمى دورتموند، حيث سدد الكرة في المرمى الخالي، ليتصدى لها زوله مدافع الفريق الألماني بأعجوبة.

وساهم مبابي في هدف التعادل الذي سجله وارين إميري في الدقيقة 56 من زمن المباراة، بعدما قدم تمريرة مُفتاحية وصلت إلى إميري الذي وضعها في المرمى.

وتقدم مبابي بالهدف الثاني لنادي باريس سان جيرمان بالدقيقة 77 من زمن المباراة، بعد انفراد بحارس دورتموند، ليسددها في المرمى، ولكن تقنية "VAR" رفضت احتسابها.