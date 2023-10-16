فرصة جديدة أمام ريال مدريد .. ثنائي الفريق الكتالوني يقترب من الكلاسيكو!

النادي الكتالوني يتلقى أخبارًا سعيدة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة لن يخوض مباراة الكلاسيكو المقبلة أمام ريال مدريد بالكثير من النواقص في تشكيلته الأساسية كما كان متوقعًا.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ذا أتلتيك"، والذي ذكر أن الثنائي بيدري جونزاليس وروبرت ليفاندوفسكي قد يكونان متاحين من أجل المشاركة في المباراة.

وأوضح كذلك أن البرازيلي رافينيا الذي كان قد تعرض للإصابة هو الآخر قد يعود في الوقت المناسب لخوض المباراة أمام ريال مدريد.

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بينما سيكون من الصعب تمامًا ظهور الثنائي جول كوندي وفرينكي دي يونج في تلك المباراة في ظل الإصابات التي تبعدهم عن الملاعب.

جدير بالذكر أن برشلونة يدخل الكلاسيكو وهو في موقف صعب بالترتيب خلف ريال مدريد بثلاث نقاط بعد التعادل الأخير أمام غرناطة.