فرصة ثمينة لرونالدو .. النصر قد يشارك في كأس العالم للأندية 2023

العالمي لم يشارك في المونديال إلا مرة وحيدة عام 2000

هدية على طبق من ذهب قد تُقدم للنصر السعودي في نهاية العام الجاري 2023، بالمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه.

العالمي شارك مرة وحيدة في الحدث العالمي، كانت في النسخة الأولى من البطولة عام 2000، بالترشيح من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نظرًا لعدم حسم بطل دوري الأبطال في ذاك العام قبل انطلاق المونديال.

لكن أمامه فرصة العام الجاري لتكرار مشاركته، إذا حافظ بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، على تصدره الحالي لجدول ترتيب دوري روشن السعودي حتى نهاية الموسم ومن ثم تتويجه باللقب، بجانب عدم تتوج أي نادٍ سعودي بالنسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، والتي لم يتأهل لها النصر.

فوفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" فإن السعودية ستتقدم بطلب رسمي أمام الاتحاد الدولي "فيفا"، لاستضافة النسخة المقبلة من مونديال الأندية، موضحة أن اتحاد الكرة السعودي بالفعل تحدث مع فيفا في هذا الشأن خلال الأيام الماضية.

النصر هو بطل الشتاء في دوري روشن برصيد 34 نقطة، لكن أمامه 15 جولة متبقية، تنافسه خلالها على الصدارة أندية بحجم الاتحاد والشباب والهلال، من منهم سيكون البطل، هو من سيشارك في مونديال 2023، إذا فازت السعودية بالاستضافة، بشرط ألا يكون بطل دوري أبطال آسيا 2023 فريق سعودي.

ولن تكون هذه فرصة ثمينة للنصر فقط، إنما كذلك لرونالدو، للظهور رفقة كبار العالم من جديد، بعدما اعتبر الكثيرون أن فرصته قد انتهت بالانتقال للوطن العربي.