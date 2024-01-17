فرصة ثانية للدوري السعودي؟ مبابي يفاجئ الجميع بشأن مستقبله!

دخلنا حقبة جديدة في كرة القدم!

تحدث النجم الفرنسي كيليان مبابي، هدّاف باريس سان جيرمان، عن مستقبله خلال السنوات المقبلة، بينما تتزايد التكهنات حول انتقاله المرجح إلى ريال مدريد.

وينتهي عقد كيليان مع بي إس جي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له -اعتبارًا من أول يناير الجاري- التوقيع مجانًا لأي نادٍ، على أن ينتقل لصفوفه في الصيف المقبل.

وقال مبابي، في حوار مع مجلة الأزياء الشهيرة "GQ": "العديد من اللاعبين العظماء الذين تركوا بصماتهم على تاريخ كرة القدم غادروا أوروبا هذا الصيف، نحن ندخل حقبة جديدة في كرة القدم".

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وأضاف: "إنها الدورة العادية لهذه الرياضة وفي مرحلة ما سيكون دوري المغادرة، هذه التغييرات لا تهمني وأنا أفكر ببساطة في مواصلة مسيرتي المهنية باتباع طريقي الخاص".

ويشير اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا إلى انتقال ليونيل ميسي إلى الدوري الأمريكي، ورحيل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونيمار إلى الدوري السعودي.

ويبقى السؤال هل يفتح مبابي بابًا جديدًا للانتقال إلى خارج أوروبا في الوقت الحالي؟ علمًا بأنه رفض الهلال السعودي في الصيف الماضي، أم أنها مجرد حلقة جديدة في مسلسل مصيره الذي لا ينتهي!