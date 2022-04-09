يعود بورخا مايورال إلى سانتياجو برنابيو بشكل مختلف هذه المرة.. منافسًا لريال مدريد مع فريقه الحالي خيتافي

رغم أن ريال مدريد ما زال يمتلك عقد لاعبه بورخا مايورال، إلا أن الكلمة الأولى في مستقبل الإسباني تبدو في يد روما.

اللاعب الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد في 2023، والذي أعير لعامين إلى روما مع بند شراء بقيمة 20 مليون يورو، ثم يخوض في الوقت الراهن تجربة إعارة أخرى إلى خيتافي، ينتظر بفارغ الصبر ما سيحدث في مستقبله، ولم يلق ورقة ريال مدريد.

عودة مختلفة

مايورال يعود إلى ملعب سانتياجو برنابيو الذي لعب عليه عديد المباريات مع ريال مدريد، ولكن هذه المرة كخصم مع خيتافي، الذي يقدم أداءات رائعة برفقته.

الآن هو ثاني أكبر هدافي الفريق بعد إنيس أونال، سجل 4 أهداف في 10 مباريات بالقميص الأزرق إضافة إلى منحه تمريرة حاسمة، وبمقياس المعدل التهديفي فإنه يساهم في هدف كل 97 دقيقة.

هذه إحصائيات رائعة قياسًا لمعرفتك بأنه قدم فقط منذ 3 أشهر وبعد فترة محبطة مع مدرب روما جوزيه مورينيو الذي لم يمنحه الدقائق الكافية مع الجيالوروسي رغم أنه كان من نجوم الفريق البارزين في موسمه الأول داخل العاصمة الإيطالية.

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مايورال المتوهج يعود إلى سانتياجو برنابيو بعد عامين من آخر وجود له فيه كأخطر عناصر خيتافي، وهو الذي أمّن للفريق المدريدي الفوز في الأسبوع الماضي على مايوركا بهدف نظيف.

أمل مايورال

ورغم أن روما يملك اليد الطولى في تقرير مستقبل مايورال حتى لو لم يمتلك عقده، إذ يتعين عليه دفع 20 مليون يورو فقط دون تدخل ريال مدريد أو اللاعب للحصول على خدماته، فإن مايورال نفسه لم يفقد الأمل في تجديد ريال مدريد لعقده، هناك احتمالية لإتمام هذا الأمر وسط الظروف الصعبة التي تمر بالثنائي ماريانو دياز ولوكا يوفيتش المرشحين للمغادرة، وكذلك الحالة الصعبة للبلجيكي إيدين هازارد.

في تصريحات سابقة لمايورال مع صحيفة "آس" قال: "لا أظن أن القطار في ريال مدريد قد فاتني".. يأمل الشاب الإسباني البالغ من العمر 25 عامًا أن يبرهن على ذلك بقوة في مباراة اليوم السبت.

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