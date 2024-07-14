فرصة بثلاثة أرواح.. جنون اللحظات الأخيرة وداني أولمو يحرمان إنجلترا من لقب اليورو!

جنون في اللحظات الأخيرة من نهائي يورو 2024...

شهدت اللحظات الأخيرة من مباراة إسبانيا وإنجلترا، في نهائي يورو 2024، قمة الإثارة بمحاولات الإنجليز، العودة إلى اللقاء قبل حسم اللقب رسميًا من إسبانيا.

ونجح المنتخب الإسباني، في تحقيق بطولة يورو 2024، بعد الفوز على نظيره الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

وتقدم المنتخب الإسباني، مع مطلع الشوط الثاني بأقدام نيكو ويليامز، قبل أن يتعادل كول بالمر في الدقيقة 73 لإنجلترا، ولم تستمر سعادة الإنجليز طويلًا إذ خطف اويارزابال، هدف الفوز قبل نهاية المباراة بأربع دقائق.

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وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثوان قليلة، احتسب الحكم ركلة ركنية لإنجلترا، نفذها كول بالمر، وارتقى لها ديكلان رايس برأسية قوية تصدى لها الحارس، ثم ارتدت إلى المدافع مارك جويهي، وحاول وضع الكرة في الشباك برأسية قوية ولكن داني أولمو أبعد الكرة عن خط المرمى، وعادت لرايس ولكنه سددها خارج المرمى.