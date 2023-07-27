فرصة للهلال .. الوداد بـ"10 لاعبين" يتعادل مع السد في كأس الملك سلمان

المباراة الافتتاحية في كأس الملك سلمان تنتهي بالتعادل

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سقط نادي السد القطري، في فخ التعادل السلبي (0-0) أمام الوداد الرياضي المغربي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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ويتواجد السد والوداد، في المجموعة الثانية من بطولة كأس الملك سلمان، إلى جانب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، والأهلي طرابلس الليبي.

الزعيم القطري بدأ المباراة بـ"قوة"، عن طريق نجمه المتألق أكرم عفيف، الذي أهدر أكثر من فرصة، قبل أن يبادل الفريق المغربي "الهجمات"، بدءًا من الدقيقة 26.

وشهدت المباراة، إشهار الحكم المصري محمود البنا، الكارت الأحمر في وجه يحيى جبران، لاعب الوداد الرياضي، في الدقيقة 36؛ إلا أن السد لم يستطع استغلال هذا النقص العددي، لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة.. جمع الفريقان، النقطة الأولى في المجموعة الثانية؛ حيث ستكون الفرصة سانحة أمام الهلال أو الأهلي طرابلس لـ"التصدر"، حال تحقيق الانتصار في لقاء الليلة.

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