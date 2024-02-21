فرصة النصراويين للثأر .. نجم الهلال أحد ضحايا "مقالب" رامز جلال في رمضان 2024

الممثل المصري اعتاد اصطياد نجوم كرة القدم في "مقالبه" المثيرة للجدل

SHAHID

بات برنامج رامز جلال المختص بالمقالب أحد أهم البرامج التلفزية المنتظرة في شهر رمضان الكريم، وقد اعتاد النجم المصري اصطياد نجوم كرة القدم في شباك مقالبه المثيرة للجدل.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووقع عديد نجوم كرة القدم ضحايا لمقالب رامز جلال خلال المواسم السابقة، أبرزهم محمود عبد المنعم كهربا وسعد سمير وسالم الدوسري، ويبدو أن الموسم القادم سيشهد أسماءً جديدة.

حساب "عالم البليهي" عبر إكس وبعض المصادر الأخرى أكدوا أن علي البليهي نجم دفاع الهلال والمنتخب السعودي أحد ضحايا برنامج المقالب الخاص برامز جلال في رمضان 2024.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأشارت المصادر إلى أن المدافع السعودي تواجد في إمارة دبي خلال اليومين الماضيين لتصوير الحلقة، وقد انتشر مقطع فيديو عبر إكس قيل أنه من كواليس حلقة البليهي مع النجم المصري.

يُشار إلى أن البليهي ارتبط دومًا بمناوشات مع جمهور النصر ولذا قد تكون رؤيته "يعاني" في أحد مقالب رامز جلال فرصة النصراويين للثأر منه.

SHAHID