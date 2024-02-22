فرصة السعودية ضاعت .. فشل في استغلال أزمة ليونيل ميسي مع الصين!

كانت فرصة رائعة أمام السعودية، لكنها خسرتها!

خسرت السعودية معركة جديدة من أجل الأرجنتيني ليونيل ميسي، وحرمت جماهيرها من متعة متابعة ليو عن قرب.

ليو كان من المفترض أن يقضي التوقف الدولي في مارس المقبل مع الأرجنتين في الصين، حيث مواجهتي السلفادور ونيجيريا الوديتين.

لكن الصين رفضت استضافة التانجو على خلفية أزمتها الأخيرة من ميسي، إذ لم يشارك الأخير في ودية فريقه إنتر ميامي الأمريكي أمام هونج كونج "منتخب مجمع"، بداعي معاناته من الإصابة إلا أنهم شككوا في إصابته، ويتهمونه بتعمد عدم اللعب، ما دفعهم لاتخاذ موقف حاسم ضده.

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عقب هذه الأزمة، ادعت بعض التقارير أن السعودية مرشحة لاستضافة معسكر الأرجنتين في مارس بدلًا من الصين، إذ تنافس قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

واليوم الخميس، أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم رسميًا، إقامة المباراتين في أمريكا، يومي 22 و26 من مارس المقبل.

يذكر أن ميسي لعب في السعودية في فبراير الماضي رفقة فريقه الأمريكي ضمن كأس موسم الرياض، أمام الهلال والنصر، إذ شارك في الأولى لمدة 87 دقيقة، وفي الثانية لمدة سبع دقائق فقط، وخسر فريقه كلتاهما (4-3) و(6-0)، على الترتيب.

وحاولت السعودية مرارًا وتكرارًا خلال الميركاتو الصيفي الماضي ضم ليو للهلال في ظل ثورة التعاقدات، لكنه رفض بشكل قاطع وفضل إنتر ميامي.