فرصة أخيرة .. الأهلي يضغط على إدواردو لحسم ضمه

منحت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، فرصة أخيرة للبرازيلي كارلوس إدواردو لاعب نادي شباب الأهلي الإماراتي، من أجل حسم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الأهلي يتفاوض مع إدواردو منذ بداية فترة الانتقالات الحالية، بهدف التعاقد معه لتدعيم صفوف الراقي، استعدادًا لما تبقى من الموسم الحالي.

لماذا تعثرت مفاوضات الأهلي مع كارلوس إدواردو؟

وكانت النسخة العربية من موقع "جول" قد علمت أن نادي شباب الأهلي تراجع عن فكرة فسخ التعاقد مع كارلوس إدواردو خلال الوقت الحالي، بعدما عرفت إدارة النادي الإماراتي بمفاوضات الأهلي السعودي.

وأضافت المصادر أن إدارة شباب الأهلي تنتظر خلال الوقت الحالي تقدم الأهلي السعودي بعرض رسمي، من أجل الحصول على خدمات كارلوس إدواردو.

النادي الأهلي السعودي قدم عرضًا لإدواردو وصل إلى 4 ملايين يويو في موسم ونصف، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ما هي آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع إدواردو؟

هذا ما كشفت عنه صحيفة "الرياضية"، حيث أكدت على أن الأهلي أمهل كارلوس إدواردو لاعب وسط فريق شباب الأهلي 48 ساعة، ابتداءً من السبت، لإجراء مخالصة مالية مع ناديه الحالي، والتوقيع على العرض المقدم من جانب النادي السعودي.

الأهلي أكد للاعب البرازيلي على أنه سينسحب من الصفقة ويتجه إلى خيارات بديلة، في حالة تعثر التعاقد معه خلال الفترة الحالية.

وأضافت الصحيفة أن النادي الأهلي اتفق مع إدواردو على التوقيع على عقد رسمي لمدة موسم ونصف الموسم مقابل 3 مليون دولار، تشمل الرواتب ومقدم التعاقد، بشرط أن تكون الصفقة انتقال حر.

وكانت إدارة الأهلي قد طلبت من إدواردو خلال الأيام الماضية إجراء مخالصة مالية مع نادي شباب الأهلي، من أجل التوقيع معه في صفقة انتقال حر.

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