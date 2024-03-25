فرديناند: سببان لعداوة هنري ورونالدو الظاهرة مع كريستيانو!

"هناك بقايا قصة في ذهن النجم الفرنسي"

كشف ريو فرديناند نجم مانشستر يونايتد السابق، عن اعتقاده بأن تييري هنري أسطورة آرسنال، لا يكن المحبة لكريستيانو رونالدو.

وزامل فرديناند رونالدو في يونايتد لعدة سنوات، بينما لعب هنري مع آرسنال خلال الفترة بين 1999 و2007، قبل الانتقال إلى برشلونة.

وتوج كل من هنري ورونالدو بجائزة أفضل لاعب في الموسم (مرتين)، بالإضافة إلى تسجيلهما أكبر عدد من الأهداف من الركلات الحرة في البريميرليج عن طريق لاعب أجنبي (12).

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وقال فرديناند في تصريحات نقلتها صحيفة "الصن": "بالطبع توجد عداوة بين رونالدو (الظاهرة) وكريستيانو بسبب تشابه الاسم، يبدو أنه يقول (لقد أخذت اسمي)".

وأضاف: "هنري يتحدث عن البرتغالي رونالدو بطريقة يخفي من خلالها ما يشعر به، إنه لا يتحدث عن كريستيانو بحماس أبدًأ، يبدو كما لو أنه يقلل من أهميته".

وختم: "هل تذكرون مقطع الفيديو، عندما صفع هنري (آرسنال) رونالدو (يونايتد) على مؤخرة رأسه، ثم دفعه كريستيانو بعيدًا، قبل أن يسجل البرتغالي هدف الفوز، ربما هناك بقايا قصة في ذهن النجم الفرنسي!".