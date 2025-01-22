مذيعة بريطانية شهيرة تعتذر لصلاح عن خطأ فادح على الهواء.. وفاولر يسخر!

ماذا حدث؟

وقعت المذيعة الرياضية البريطانية جابي لوجان في خطأ على الهواء مباشرة، أثناء بث مباراة ليفربول وليل أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح هدفًا ساهم في فوز ليفربول (2-1)، ليواصل الفريق صدارة الترتيب العام بالعلامة الكاملة (21 نقطة)، ويضمن التأهل المباشر إلى ثمن نهائي الأبطال.

وفي الفقرة التحليلية بين شوطي المباراة على أمازون برايم، وقعت المذيعة المشهورة في خطأ فادح، عندما أطلقت على "محمد صلاح" لقب "مو فرح".

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ويعد "فرح" أحد أفضل الرياضيين في بريطانيا على الإطلاق، حيث حصد 4 ميداليات ذهبية أولمبية في سباقات 5000 متر و10000 متر.

بعد المباراة، انتهز أسطورة ليفربول روبي فاولر الفرصة ليسخر من لوجان، بقوله: "لقد كانت ليلة استثنائية، أول لاعب في ليفربول يسجل 50 هدفًا، وأول لاعب في ليفربول يصبح مو فرح. لا بد أنه قطع مسافة 10000 متر بسهولة".

ردت عليه لوجان: "هذا الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا هو ماراثون وليس سباق سريع، عندما تتصادم عوالم الرياضة، أعتذر. آسفة لأن مو فرح أصبح رائجًا على إكس، بينما يجب أن يكون محمد صلاح رائجًا لأنه ظاهرة".