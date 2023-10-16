فرحة لم تكتمل .. الآسيوي يفاجئ الاتحاد بشأن مواجهة سباهان

الاتحاد الآسيوي في موقف صعب بشأن لقاء الاتحاد وسباهان الملغي

فاجأ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الجمهور اليوم الإثنين، بشأن مواجهة الاتحاد السعودي وسباهان أصفهان الإيراني الملغاة، مغيرًا موقفًا بين الأمس واليوم.

المباراة كان من المفترض أن تقام في الثاني من أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، على استاد نقش جهان، لكن المراقب الآسيوي قرر إلغاءها بعد مرور الشوط الأول منها دون انطلاقها، في ظل رفض مسؤولي إيران في إزالة الصور والتماثيل الخاصة بالعسكري قاسم سليماني من مداخل الملعب.

منذ ذلك الحين، يحقق الاتحاد القاري في الأزمة، لكن لم يصدر القرار الرسمي بعد إلا أن موقعه الرسمي يتسبب في حيرة كبيرة للجماهير..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بالأمس، غير الآسيوي حالة المباراة التي كانت معتمدة لأيام من ملغية إلى مؤجلة، ليبدأ الجمهور في مناقشة ما إذا كان سيتم إعادتها في إيران أم في أرض محايدة، لكن فرحة الجمهور الإيراني بهذا الوضع لم تكتمل..

اليوم، قام الاتحاد القاري بتغيير حالة المباراة لملغاة من جديد، في إشارة إلى احتمالية اعتبار الفريق السعودي فائزًا ومنحه الثلاث نقاط.

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لكن يبقى الأمر مرهونًا بالقرارات الرسمية المنتظر إعلانها قبل انطلاق الجولة الثالثة من المجموعات في 23 من أكتوبر الجاري.

يشار إلى أن الاتحاد يحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد ثلاث نقاط من مباراة واحدة، مبتعدًا عن القوة الجوية العراقي المتصدر بفارق نقطة وحيدة، لكن الأخير خاض مباراتين، أما سباهان فيأتي ثالثًا بنقطة وحيدة، وأخيرًا أولماليك الأوزبكي دون أي نقاط.