فرحة بعد حزن كأس العالم.. براءة نيمار من تهم الاحتيال في إسبانيا

اتهامات أخذت سنين طويلة من البرازيلي

قضت المحكمة الإسبانية الثلاثاء ببطلات اتهامات الاحتيال حول البرازيلي نيمار فيما يتعلق بصفقة انتقاله إلى برشلونة من سانتوس عام 2013.

وأفادت النيابة المختصة بنظر القضية التي فجرتها شركة "دي آي إس" التي كانت تمتلك 40% من حقوق صفقات نيمار في ذلك التوقيت والتي أفادت بأن لها مستحقات أكثر مما جنته من الصفقة آنذاك لأنها تمت بمبالغ أعلى من المتعارف عليها، بإسقاط كل دعاوى اتهام نيمار وممثليه بالاحتيال.

وأفادت الشركة المختصة بوكالة اللاعبين الشباب البرازيليين بأن قيمة الصفقة الفعلية ترجح أن تصل إلى 149 مليون يورو، وعليه فقد كان تطمح لإجبار نيمار على سداد قيمة أكبر أو التعرض لعقوبات تهمة الاحتيال.

وكان المدعي لويس جارسيا كانتون قد طالب محكمة برشلونة بنفي كل الاتهامات الموجهة لنيمار حول قضية الاحتيال قائلًا إنه "لا توجد أدنى شبهة لارتكاب جريمة".