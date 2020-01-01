فرجاني ساسي: لن أهرب من الزمالك ومواجهة الترجي خاصة

لاعب وسط الزمالك يتحدث عن مواجهة الترجي التونسي في كأس السوبر الإفريقي.

أكد التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط نادي الزمالك، على أنه لم ولن يفكر في الهروب عن ناديه، خاصة في ظل حب وتعلق جماهير القلعة البيضاء به، حيث يهتفون دائمًا باسمه في جميع المباريات، حتى مباريات المنتخب التونسي.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن فرجاني ساسي يرغب في الرحيل عن نادي الزمالك، في ظل الأزمات المالية التي مر بها ناديه خلال الفترة الماضية.

فرجاني قال خلال تصريحات مع المدون التونسي "مالك الكورة": "جماهير الزمالك تحبني كثيرًا، كيف لي أهرب من هذا النادي، وأنا أرى مشجعيه وهم يهتفون باسمي في جميع المباريات، وأيضًا في مباريات منتخب تونس".

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لاعب وسط الزمالك تابع: "رحيلي عن القلعة البيضاء لن يكون إلا بموافقة النادي ورئيسه، ويجب أن تكون في واجهة أكبر وأفضل، وإذا لم يوافقوا على أي عرض، سأستمر مع الفريق الأبيض".

وواصل: "تلقيت عرضًا في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن رئيس الزمالك طلب مني الاستمرار، ووافقت على ذلك، وبعد سفري إلى تونس، فوجئت بانتشار أخبار حول هروبي".

وتحدث فرجاني عن مباراة كأس السوبر الإفريقي، حيث قال: "مواجهة الترجي في السوبر، ستكون خاصة بالنسبة لي، لأنني كنت لاعبًا في صفوف الفريق التونسي، وأنا أيضًا من مشجعيه".

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واستطرد قائلًا: "مواجهة الترجي لن تكون سهلة، ويجب علينا التحضير جيدًا لها، لكي نظهر بمستوى مميز خلال مباراة السوبر الإفريقي".

واختتم فرجاني تصريحاته قائلًا: "جماهير الزمالك والمصريين يحبونني، وصنعت لنفسي اسمًا مميزًا في الشارع المصري، مثلما فعله حمدي النقاز الذي كان يحبه الجماهير، وعلي معلول معشوق جماهير الأهلي".

فرجاني ساسي يعد واحدًا من أهم عناصر نادي الزمالك، حيث يعتمد عليه الجهاز الفني للفريق الأبيض، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.