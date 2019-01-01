فرجاني ساسي عن مستقبله مع الزمالك: أسألوا أمير مرتضى

التونسي يثير الجدل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أثار التونسي فرجاني ساسي؛ لاعب وسط الزمالك، جدلًا واسعًا حول مصيره في صفوف الفارس الأبيض رغم تأكيدات الإدارة في أكثر من مناسبة التمسك ببقائه.

رئيس الزمالك أكد من قبل عدم تلقي اللاعب أي عروض رسمية خلال الفترة الماضية، وسط تأكيدات من تقارير سعودية عن رغبة عدد من الأندية في ضمه والتي دخلت بالفعل في مفاوضات مع التونسي.

بسؤال ساسي عن مصيره عقب لقاء القمة 118، اكتفى بالتعلق: "أسألوا أمير مرتضى عن قرار رحيلي من الزمالك أو استمراري".

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وشارك التونسي الليلة في هزيمة الفارس الأبيض أمام الأهلي بهدف وحيد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

الهزيمة جمدت رصيد الزمالك عند النقطة 72 في المركز الثاني، بينما حصد الشياطين الحمر اللقب بـ77 نقطة.