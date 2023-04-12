لم يدرسهم قبل المباراة؟ فرانك لامبارد: لم أكن أعرف أن ريال مدريد بهذه الجودة!

تصريح غريب من مدرب تشيلسي بعد الخسارة أمام ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا..

يرى فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي أن فريقه قادر على قلب الأمور أمام ريال مدريد الإسباني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد حقق الفوز في مباراة ربع النهائي التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" بثنائية نظيفة، قبل أسبوع من مباراة الإياب التي تقام على ملعب "ستامفورد بريدج".

وفي تصريحات أدلى بها في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، قال لامبارد عن وضعية تشيلسي: "نحن في لحظة تغيير، من الصعب الفوز على ريال مدريد في هذا الوقت، كانت الخسارة محتملة، دعونا نأمل قبل الأمور مع جماهيرنا".

وأضاف عما إذا كان قلب الأمور ممكنًا: "هذا صحيح، على الرغم من أننا لم نكن نعرف مدى جودة ريال مدريد، كنا في المباراة بأحد عشر لاعبًا، وأتيحت لنا الفريق، لكن عندما لا تسجل في تلك المناسبات، تبدأ في التفكير في أن الأمور يمكن أن تكون معقدة".

وعن محاولة إيقاف البرازيلي فينيسيوس جونيور قال لامبارد: "عندما يكون لديه الكرة يكون سوطًا، أردنا التحكم في المباراة أكثر حتى لا تصله الكرة، جزئيًا كان الدفاع بخمسة لاعبين من أجل ذلك، لكنه لاعب من الصعب للغاية إيقافه".

وفي ختام تصريحاته، رد لامبارد على سؤال حول ما إذا كان خائفًا على مستقبله بعد الخسارة قائلًا: "لا أعتقد أن المباراة ستغير الوضع، أفكر في المباراة التالية، لا أستطيع التفكير في مستقبلي أو في أشياء خارجة عن إرادتي".