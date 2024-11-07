"يتقاضون مبالغ أكبر من أوروبا ويلعبون في الحواري" .. نجوم الكرة يهاجمون رياض محرز وفرانك كيسييه وتبرئة الأهلي من الأزمة

"اللاعبون الهواة لا يفعلون ذلك"

أثار ثنائي الأهلي، فرانك كيسييه ورياض محرز، امتعاضًا واسعًا من قِبل جماهير الراقي، بعد ظهورهما في إحدى مباريات "الحواري" رفقة مجموعة من الأشخاص، وذلك عقب يوم واحد من مشاركتهما في مباراة الشرطة العراقي بدوري أبطال آسيا للنخبة.

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الأهلي فاز على الشرطة بنتيجة (5-1)، وسجل رياض محرز هدفين وأهدر كيسييه ركلة جزاء، في مباراة الجولة الثالثة من دوري النخبة، ليحافظ الراقي على العلامة الكاملة، إلا أن اللاعبين أثارا استياء الجماهير لخروجهما عن النص، ومشاركتهما في إحدى مباريات الحواري، فجرًا، وهو الأمر الذي رفض المدير الفني الألماني ماتياس يايسله التعليق عليه.

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وفي هذا السياق، قال المدرب الوطني، خالد العطوي، عبر برنامج "دورينا غير"، إن كيسييه ومحرز لاعبان كبيران، وتصرفهما غير مقبول أبدًا، ومن المفترض أن يكون تأثيرهما خارج الملعب، أكبر من داخله، مضيفًا "هل يُعقل أن اللاعبين بهذا المستوى من العقلية؟ أمر لا يصدقه عاقل، من يدير المنظومة الرياضية هم المسؤولون".

وشن أحمد عطيف، نجم الشباب السابق، هجومًا على لاعبي الأهلي، قائلًا "لا مستوى داخل أرضية الملعب، ولا تنافس على مستويات عالية، لماذا تشاهد الانضباطية في الهلال والنصر والتعاون والشباب، لأنهم لا يسمحون للاعبين بمثل تلك التصرفات، ماذا استفادت إدارة الأهلي من كيسييه ومحرز؟ مبالغ لم يحصلا عليها في أوروبا مقابل اللعب في الحواري! أين دور الإدارة وصرامة المدرب؟ مبالغ كبيرة دُفعت مقابل تسيب واستهتار".

وقال العماني علي الحبسي، نجم الهلال السابق، إن لاعبي أندية الحواري لا يتمرنون في الثالثة فجرًا قبل مبارياتهم، واصفًا ما فعله ثنائي الأهلي، بأنه يفتقد للمبادئ، واللاعب الهاوي لا يقوم بهذا التصرف، فيما برأ الحبسي، إدارة الأهلي، مما فعله اللاعبان، مؤكدًا أن الإدارة غير مسؤولة عن مراقبة اللاعبين فجرًا.

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ويستعد الأهلي لملاقاة الرائد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، مساء الغد (الجمعة)، ضمن حساب الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، علمًا بأن الراقي يحتل المركز التاسع، برصيد 11 نقطة.