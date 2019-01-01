فرانك كوم لجماهير الترجي: القادم أفضل

لاعب وسط الترجي سعيد بحسم لقب الدوري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وعد فرانك كوم لاعب وسط الترجي التونسي جماهير الفريق بالمزيد من الإنجازات والألقاب، ذلك بعد حسم الفريق للقب الدوري التونسي مساء اليوم.

ورفع الترجي رصيده اليوم إلى 56 نقطة في صدارة الدوري التونسي بانتصاره على شبيبة القيروان 4-0، ليبتعد عن النجم الساحلي في المركز الثاني بفارق 4 نقاط مع بقاء مباراة واحدة لمنافسه و3 له.

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وكتب فرانك على حسابه الشخصي على فيس بوك "أبطال تونس 2019. سعيد بأنني واحد من المجموعة التي قادت الترجي لحسم لقب الدوري الـ29 في تاريخه".

اللاعب الكاميروني أكد أن اهتمام اللاعبين الآن بمواجهة الصفاقسي في نصف نهائي كأس تونس، مضيفًا "نواصل كتابة أجمل الصفحات في تاريخ نادينا العظيم .. القادم أفضل".

يُذكر أن الترجي فاز منذ أيام قليلة بلقب دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي بعد انسحاب منافسه الوداد المغربي من مباراة الإياب في رادس.