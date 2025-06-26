فرانكو ماتانتونو ضد إنتر | صدق كيفو في التشبيه .. ولكن المشوار طويل نحو عظمة دي ماريا!

قمة المجموعة 5 جمعت ريفر بليت مع إنتر فجر الخميس لحساب المونديال

"ماتانتونو؟ لاعب رائع، يذكرني قليلًا بدي ماريا" .. هكذا علق مدرب إنتر كريستيان كيفو على موهبة ريفر بليت قبل موقعة الفريقين التي لُعبت فجر الخميس لحساب المجموعة الخامسة لكأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية ولعب فيها فرانكو صاحب ال17 عامًا أساسيًا في خسارة ناديه 2-0 وخروجه من البطولة.

لاعب ريال مدريد المستقبلي واصل المشاركة بصفة أساسية للمرة الثالثة مع "الميليوناريوس" في المونديال، ولكن أمام أصعب خصومه في البطولة، وُضع في اختبار حقيقي لخبراته أمام أحد عمالقة القارة العجوز التي سيلعب فيها الموسم المقبل، احتكاك حقيقي يظهر مدى جاهزيته للانتقال بهذا العمر الصغير من اللعب في الدوري الأرجنتيني إلى أوروبا.

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لعب مارسيلو جاياردو، مدرب ريفر الحالي والاتحاد السابق، بخطة 4-3-3 وليس 3-5-2 المعتادة، ما جعله يغير مركز ماتانتونو إلى الجناح الأيمن وليس اللعب في مركز المهاجم المساند بجوار كوليديو، في ظل الدفع ببورخا كرأس حربة كلاسيكي خلف هذا الثنائي بحثًا عن الانتصار.

ظهر ماتانتونو متقيدًا بشكل كبير بمركز الجناح، الجميع في ريفر يبحث عنه، ولكن عكس كوليديو الذي تحرك ودخل كمهاجم ثان وتبادل الأدوار مع بورخا، اكتفى ماتانتونو بالتواجد في الجبهة اليمنى، سواء كان ذلك بسبب تعليمات مدربه أو تفضيل شخصي للاعب الأرجنتيني الشاب.

يشبه ماتانتونو في أسلوب لعبه دي ماريا ولم يخطأ كيفو في التشبيه، ولكن أبرز ميزات نجم بنفيكا الحالي وأحد أساطير جيل 2022 هي التحرك المستمر وعدم التقيد بمركز في أرضية الملعب، وهو ما افتقده اللاعب الشاب اليوم ضد النيراتزوري، والإصرار على تواجده في مركز وحيد حيث نعم، كان حاضرًا ولكن ليس خطيرًا، حيث دخل اللقاء بقوة ثم بدأت المعاناة مع مدافعين مخضرمين بحجم باستوني وأتشيربي عرفوا كيف يخرجوه خارج المباراة، تارة بالخشونة ومرة أخرى بالعقل، ثم اختفى تأثيره تمامًا تقريبًا عقب طرد مارتينيز كوارتا والنقص العددي، والتراجع البدني المنطقي مع مرور الدقائق.

لا تشكيك في قدرات ماتانتونو الفنية والمستقبل الباهر الذي ينتظر نجم ريفر الحالي الذي مع خروج ناديه من المونديال الأمريكي يغلق هذا الفصل وسيبدأ فصل الملكي رسميًا، ولكن لأن يقارن صاحب الرقم 30 بمواطنه دي ماريا ويتفادى ما حدث مع موهوب آخر في مدريد في صورة أردا جولر بعامه الأول هناك، يجب عدم التعجل وإعطاء الفرصة للنمو والتطور في هدوء، والعمل على تطوير الجانب البدني لتحمل النقلة لأوروبا حيث الريتم الأعلى.

الأرقام: لعب المباراة كاملة، تسديد: 4، تسديد على المرمى: 1، مراوغات: 4، مراوغات ناجحة: 2، تمريرات: 25 (75% ناجحة)، فقدان الكرة: 17 مرة