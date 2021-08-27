فرانكفورت يصدم الشباب بشأن التعاقد مع أمين يونس

اللاعب الألماني سيستمر مع فريقه ولن ينتقل إلى الشباب

أكدت تقارير صحفية، على أن مفاوضات نادي الشباب السعودي مع نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، من أجل التعاقد مع لاعب الوسط أمين يونس قد انهارت.

وكان الشباب قد دخل في مفاوضات رسمية مع النادي الألماني من أجل التعاقد مع اللاعب صاحب الأصول التونسية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" الألمانية إلى أن مفاوضات الشباب مع فرانكفورت من أجل ضم أمين يونس انهارت، واللاعب سيبقى مع فريقه.

وأضافت الشبكة أن نادي الشباب كان قد عرض مبلغ 4 مليون يورو، من أجل التعاقد مع أمين يونس، ولكن اليوم قررت إدارة النادي الألماني الرفض بشكل نهائي.

وكان ماركوس كروش، المدير الرياضي في نادي فرانكفورت، قد أعلن عن أنه يرغب في بقاء أمين يونس رفقة فريق فرانكفورت، رافضًا فكرة رحيله.

وبذلك يغلق النادي الألماني ملف رحيل أمين يونس عن صفوفه، ليستمر مع الفريق ويستكمل عقده، حيث يبلغ اللاعب من العمر 28 عامًا.

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