“موافقته ستكون فورية”.. فرانكفورت يبلغ ليفربول بسعر صفقة مرموش!

فرانكفورت يحدد سعر بيع مرموش...

كشفت تقارير صحفية أن آينتراخت فرانكفورت، قد حدد سعر التخلي عن عمر مرموش، مهاجم الفريق الألماني، وسط اهتمام من أكثر نادي بالتعاقد مع النجم المصري.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "سكاي سبورتس" الألمانية، فإن إدارة فرانكفورت، طلبت الحصول على مبلغ يتراوح من 50 أو 60 مليون يورو، للتخلي عن اللاعب صاحب الـ 25 عامًا.

وأشار التقرير إلى أن نادي ليفربول، مهتم بالتعاقد مع مرموش، وبالفعل دخل النادي الإنجليزي، في اتصالات مع ممثلي اللاعب، وقد علمت إدارة الفريق الألماني بتلك الاتصالات.

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وأفاد التقرير إلى أن مرموش، يحلم بالانضمام إلى أحد فرق الدوري الإنجليزي، وسيوافق على الفور على التوقيع مع ليفربول، خاصة في ظل وجود مواطنه محمد صلاح.

ويقدم المهاجم المصري، مستويات مميزة مع فريقه جعلته يتصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني، كما ساهم في 17 هدفًا في 11 مباراة بكافة المسابقات.